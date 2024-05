Os 6 lugares mais fatais do mundo: poucas pessoas conhecem seus perigos

Apesar de serem perigosos, esses locais podem ter paisagens diferentes de tudo que você já viu

21 de maio de 2024

Cá entre nós: pelo mundo afora podemos nos deparar com lugares incríveis e com vistas espetaculares.

Porém, ainda que muitos locais sejam repletos de belas paisagens, eles podem esconder segredos e apresentar problemas que dificultam a habitação.

Mesmo assim, há quem tenha a coragem de visitar esses lugares, que muitas vezes podem ser fatais.

1. Vale da Morte – Estados Unidos

Para começar a nossa lista, um lugar em que o nome já diz tudo! O Vale da Morte carrega esse nome por ser um dos lugares mais quentes e secos do planeta.

As temperaturas podem passar dos 50°C! Mesmo com esse calor extremo, o vale oferece paisagens incríveis, como dunas de areia, vastas salinas e montanhas coloridas.

Apesar de seu ambiente quase que inóspito, muitas pessoas o visitam para admirar sua beleza única e espetacular.

2. Vanuatu – Pacífico Sul

Não se deixe enganar pelas aparências. Talvez um dos lugares menos conhecidos dessa lista, Vanuatu é um país formado por um arquipélago com mais de 80 ilhas.

No entanto, as belas paisagens naturais escondem um segredo fatal! O país sofre bastante com catástrofes naturais devido à atividade vulcânica na região.

Mas não para por aí! Além dos vulcões, também ocorrem terremotos e tsunamis, e, por ser formado por pequenas ilhas, o impacto dessas catástrofes é ainda maior.

3. Costa dos Esqueletos – Namíbia

Com um nome capaz de causar arrepios, a Costa dos Esqueletos é uma região conhecida pelo ambiente árido, nevoeiros densos e paisagens desérticas.

Esta área tem esse nome devido aos numerosos naufrágios que ocorreram ao longo de sua costa traiçoeira, deixando restos de navios e ossadas de baleias espalhadas pelas praias.

Apesar do clima, a vida selvagem no local é muito agitada! Elefantes do deserto, leões e hienas podem ser encontrados vagando pelas dunas, enquanto focas e aves marinhas habitam a costa.

Esta combinação singular de deserto e mar cria um ecossistema único.

4. Centralia – Estados Unidos

Atualmente, esse lugar se tornou praticamente uma cidade fantasma, acontece que Centralia nunca se recuperou de uma catástrofe que ocorreu em 1962.

No início da década de 60, um incêndio subterrâneo afetou a região e continua queimando até hoje. O fogo começou em um depósito de lixo próximo a uma mina de carvão e se espalhou para os túneis subterrâneos, tornando-se impossível de ser controlado.

Como resultado, a cidade foi gradualmente evacuada ao longo dos anos devido aos riscos à saúde causados pela fumaça e gases tóxicos.

5. Pripyat – Ucrânia

Talvez esse seja um dos lugares mais famosos dessa lista. Foi em Pripyat que ocorreu o desastre de Chernobyl no ano de 1986.

Naquela época, toda a cidade precisou ser evacuada imediatamente depois que um reator nuclear colapsou, levando ao acidente nuclear mais catastrófico da história.

Ainda hoje, o local permanece inabitável devido aos altos níveis de radiação, o que significa que só é seguro visitá-la por poucas horas.

6. Deserto de Danakil – Etiópia

Para fechar a nossa lista, um cenário que nem parece que fica localizado no nosso planeta.

O Deserto de Danakil é famoso por suas atividades geotérmicas, como piscinas de ácido sulfúrico fervente e fumarolas de enxofre. Além disso, é uma das áreas mais quentes do mundo, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 50°C durante o dia.

Apesar das condições extremas, o deserto atrai aventureiros e cientistas de todo o mundo. E aí,teria coragem?

