Passageira tem infeliz surpresa e PRF prende homem em flagrante na BR-060

Vítima teria embarcado no ônibus, que tinha como destino Brasília, e estava sentada sozinha em uma poltrona

Gabriella Pinheiro - 21 de maio de 2024

Imagem mostra Unidade Operacional da PRF em que coletivo foi parado. (Foto: Reprodução/PRF)

No meio do caminho, enquanto tentava dormir durante uma viagem, uma mulher, de 54 anos, teve foi surpreendida ao flagrar um homem sentado na poltrona ao lado com o órgão genital exposto. A situação aconteceu na BR-060, em Goianápolis, região Central de Goiás.

Na ocasião, a vítima tinha embarcado no coletivo, que tinha como destino Brasília (DF), na rodoviária de Goiânia e se sentou sozinha na poltrona que o bilhete indicava.

Logo após o veículo começar a se movimentar, ela fechou os olhos para dormir, mas, minutos depois, ao abri-los, viu um homem sentado na poltrona ao lado, olhando para ela e com o órgão genital exposto.

De imediato, ela então gritou por socorro e os passageiros do veículo conseguiram socorrê-la e conter o suspeito. Ele foi denunciado por viajantes do coletivo por meio do número 191.

Momentos depois, o ônibus foi parado na Unidade Operacional da PRF, no Parque Ecológico, e a vítima detalhou o ocorrido aos agentes.

O homem foi preso suspeito de praticar importunação sexual e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil (PC) em Goianápolis.