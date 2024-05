Variação do combustível em Anápolis se aproxima dos R$ 1; veja postos mais baratos para economizar

Levantamento do Portal 6 mostra onde o litro dos combustíveis pode ser comprado sem pesar tanto no bolso

Davi Galvão - 21 de maio de 2024

Preços variam bastante entre os postos(Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil).

Na hora de abastecer, é sempre importante pesquisar nos postos da cidade onde o litro dos combustíveis encontra-se com o menor valor, o que pode ajudar bastante – especialmente na hora de investir mais e encher o tanque.

Em Anápolis, não é diferente, ainda mais em uma realidade com a variação da gasolina chegando a R$ 0,70 e a do etanol a R$ 0,50.

O Portal 6 realizou um levantamento entre os postos de combustíveis do município, para ajudar os motoristas na hora de abastecer.

Os preços foram consultados na tarde desta terça-feira (21), às 17h30 da tarde, por meio do aplicativo Eon, da Secretaria da Economia de Goiás.

Em relação à gasolina, os valores mais baratos foram encontrados no Auto Posto Cerrado 060, localizado na zona rural da cidade, na rodovia de mesmo número, e no Posto Popular – localizado no bairro Adriana Parque, sendo o combustível comercializado a R$ 5,29 e R$ 5,39, respectivamente, para pagamento em dinheiro.

Porém, na maior parte dos postos da cidade, o produto está sendo vendido a R$ 5,99, o que representa uma diferença de, aproximadamente, 11%.

Agora, em relação ao etanol, os valores mais em conta no município foram registrados também no Auto Posto Cerrado 060 e no Posto Brasil Sul Comércio LTDA, estando o último localizado no Parque São João.

Nestes, o produto está sendo comercializado à R$ 3,49 e R$ 3,55 – apenas para pagamentos em dinheiro.

Para fins de comparação, grande maioria dos postos da cidade, o álcool está sendo comercializado a R$ 3,99, uma diferença de, aproximadamente, 13%.