6 diferenças de como funciona a cabeça dos homens e das mulheres

Embora cada indivíduo seja único, as pesquisas apresentam uma visão ampla sobre a complexidade da mente humana

Pedro Ribeiro - 22 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Anna Tarazevich/Pexels)

Ao longo de décadas, estudos neurocientíficos têm investigado quais são as diferenças entre o cérebro dos homens e das mulheres.

Essas pesquisas não apenas enumeram as disparidades estruturais e funcionais, mas também ajudam a entender como essas variações podem influenciar comportamentos, emoções e habilidades cognitivas.

Entre os estudos mais recentes, uma pesquisa publicada pela Universidade Stanford analisou exames de neuroimagem de 1.500 voluntários entre 20 e 35 anos. E os resultados foram surpreendentes!

As descobertas feitas pelos cientistas demonstraram como as diferenças podem influenciar os pensamentos, comportamentos e até mesmo a suscetibilidade a certas doenças.

A pesquisa, que é considerada uma das mais completas até hoje, examinou 20 redes cerebrais distintas entre pessoas do sexo masculino e feminino. Veja o que detectaram!

6 diferenças de como funciona a cabeça dos homens e das mulheres

1. Memórias e emoções

Para começar, existe uma grande diferença que é o tamanho do hipocampo. Essa é a principal região responsável pela memória que, nas mulheres é maior.

Em contrapartida, a amígdala, que é essencial para a medição das emoções, é menor nas pessoas do sexo feminino.

Essas diferenças podem influenciar como homens e mulheres processam e expressam emoções.

2. Conexões cerebrais

De acordo com a pesquisa, os homens possuem o chamado “corpo estriado” mais desenvolvido. Essa região cerebral está diretamente ligada a tomada de decisões.

Já as mulheres, possuem mais conexões cerebrais na rede de modo padrão. Isso significa que no cérebro feminino está mais relacionado a atividades mais reflexivas e que acabam refletindo mais sobre a vida.

3. Anatomia

E as diferenças não param por aí! Ficou comprovado que, apesar de ser menor em tamanho, o cérebro das mulheres contém um fluxo sanguíneo muito superior ao dos homens.

Outro fator anatômico é que os indivíduos do sexo masculino possuem mais neurônios na área responsável pelo desenvolvimento da capacidade de localização espacial.

4. Influência da química

Muito provavelmente você já ouviu falar na serotonina. Esse neurotransmissor é conhecido por desempenhar um papel crucial em várias funções fisiológicas e neurológicas, incluindo regulação do humor, sono, apetite, percepção da dor e entre outros.

Acontece que no cérebro feminino, existe uma maior quantidade de serotonina e mais receptores para este neurotransmissor em áreas específicas do cérebro.

Essa diferença pode ser um fator determinante para a maior incidência de depressão e distúrbios alimentares entre as mulheres.

5. Linguagem e Comunicação

A habilidade masculina em tarefas que requerem habilidades espaciais e matemáticas está associada a uma maior especialização do hemisfério esquerdo do cérebro, que é responsável pelo processamento de informações lógicas e analíticas.

Já as pessoas as pessoas do sexo feminino tendem a se destacar com habilidades verbais e de comunicação. Isso está relacionado a uma distribuição mais equilibrada da atividade cerebral em ambos os hemisférios durante tarefas voltadas à linguagem.

6. Respostas ao Estresse

Entre as diferenças nas respostas ao estresse, existe uma complexa interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais.

A tendência dos homens é voltada para a “luta ou fuga”, devido a uma herança evolutiva, na qual os indivíduos do sexo masculino historicamente enfrentavam situações de perigo físico, como predadores ou rivais.

Por outro lado, a resposta ao estresse das mulheres é mais inclinada para o “cuidar e fazer amizades”, refletindo uma abordagem mais voltada para a proteção do grupo social e o estabelecimento de conexões interpessoais como forma de enfrentar desafios.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias em tempo real!