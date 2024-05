Alerta importante para todos que têm e gostam de fazer comida na Air Fryer

Vídeo com mais de 4 milhões de visualizações ensina o que deve ser feito

Pedro Ribeiro - 22 de maio de 2024

(Fonte: Reprodução/Youtube/SOS Almanaque)

Desde a criação da Air Fryer, muitas receitas que costumavam ser complicadas agora são mais fáceis de fazer, seja ela doce ou salgada. Além da praticidade, esse utensílio de cozinha tão amado tem a capacidade de preparar uma variedade de pratos sem a necessidade de óleo.

A questão é que – dentre os pontos positivos – ,quando aquecemos ou cozinhamos alimentos, é quase inevitável que partículas de gordura se espalhem pelo aparelho; mesmo pratos com baixo teor de gordura podem ser afetados por essa dispersão.

Como resultado desse processo, é possível que a resistência da sua Air Fryer fique suja.

Bom e embora esse aspecto possa passar despercebido, a limpeza é crucial. Isso quer dizer que, caso não seja feita regularmente, é provável que a resistência acumule sujeira e resíduos de alimentos, o que pode levar ao desgaste do material e dificultar a passagem de ar, sobrecarregando o aparelho.

Vamos entender melhor!

Alerta importante para todos que têm e gostam de fazer comida na Air Fryer

O perfil no Instagram da @eucamimassacesi publicou uma dica caseira para limpar a Air Fryer e o vídeo fez sucesso entre os internautas. No vídeo, que conta com 4 milhões e meio de visualizações, a influencer apresenta uma dica que pode salvar o seu aparelho.

Para começar, você precisa colocar água fervente em um recipiente e colocá-lo dentro do seu eletrodoméstico. Mas é bom lembrar: não ligue a Air Fryer.

Depois de deixar a água evaporando por aproximadamente 30 minutos, prepare uma misturinha mágica para realizar a limpeza!

Em um recipiente coloque bicarbonato de sódio e vinagre de álcool. Para cada 50ml de vinagre utilize uma colher de sopa de bicarbonato.

Molhe a esponja com a mistura, espremendo para tirar o excesso. Feito isso, esfregue na grade da resistência da AirFryer . Por causa da posição ser um pouco difícil, você pode incliná-la ou deixar cabeça para baixo. Mas atenção: faça isso com muito cuidado.

E pronto! Fritadeira limpinha novamente!

Nos comentários da publicação, vários seguidores deixaram sua opinião e até mesmo sua sugestão, veja:

“Nunca liguem o aparelho com água dentro, é perigoso, está escrito no manual”, sugeriu uma seguidora.

“Pra que isso não aconteça mais, toda vez que usar, espera esfriar e passa um paninho com desengordurante nessa parte.”, completou outra.

“Eu nem sabia da existência dessa parte antes do vídeo ”, disse mais uma.

Assista o vídeo na íntegra:

