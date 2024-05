Gestão Roberto Naves já foi alvo de quase 60 denúncias no TCMGO por “obras e serviços públicos” suspeitos

Maioria dos processos envolvia irregularidades em licitações para contratação de prestadores de serviços

Pedro Hara - 22 de maio de 2024

Prefeito Roberto Naves. (Foto: Divulgação)

No último café da manhã com profissionais da imprensa em Anápolis, no início de maio, Roberto Naves (Republicanos) desabafou, afirmando que fez o que pôde nos quase 08 anos à frente da Prefeitura de Anápolis. Reconheceu que falhou no “embelezamento” da cidade, mas se jactou de que sua gestão não responde a processos de superfaturamento

Rápidas estranhou a afirmação e constatou, por meio de levantamento feito junto ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) que Roberto mente. Desde 2017, ano em que assumiu a Prefeitura de Anápolis, o governo dele foi alvo de inúmeras denúncias na Corte. Muitas delas, resultaram em processos que ainda estão em tramitação.

Em números absolutos, a administração de Roberto Naves foi alvo de 59 denúncias no TCMGO relacionadas a “obras e serviços públicos”. Destas, 11 foram acolhidas parcial ou totalmente pelo órgão. A maioria dos processos envolve irregularidades em licitações para contratação de prestadores de serviços.

Rápidas também recebeu um relatório detalhado com outros processos iniciados no tribunal desde 2017. O documento de 54 páginas cobre desde o pagamento de pensões pelo Instituto de Seguridade Social de Anápolis (ISSA) a irregularidades na Saúde – como a contratação suspeita da Associação João Paulo II para gerir o Hospital Municipal Alfredo Abrahão.

Fornecimento de internet em CMEIs e CEIs de Goiânia também estão na mira do TCMGO

O TCMGO vai monitorar o fornecimento de internet em CMEIs e CEIs de Goiânia. O tribunal acatou uma representação do Ministério Público de Contas sobre supostas irregularidades no fornecimento de internet a essas unidades.

Foi determinado à secretária de Educação, Millenny Baldy de Sant’anna, que informe quais unidades já possuem a internet de 400 megas prevista no contrato com a Oi e quais ainda têm conexão limitada, para acompanhamento do tribunal.

Jânio Darrot e Marden Júnior estão juntos novamente em Trindade

Após um período de distanciamento, Jânio Darrot (UB) e Marden Júnior (UB) se reconciliaram e vão caminhar juntos em Trindade.

Na última segunda-feira (20), o ex e o atual prefeito selaram a união da base para a reeleição de Marden.

Anna Vitória Caiado, filha do governador Ronaldo Caiado (UB), e Dr. Antônio (Podemos), adversário de Marden nas eleições de 2020, também participaram do evento.

Gustavo Sebba quer que condenados por racismo não assumam cargos públicos

Está em tramitação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) um projeto de lei de Gustavo Sebba (PSDB) para proibir condenados por racismo de assumirem cargos públicos em Goiás.

A matéria está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), sob a relatoria de Cristiano Galindo (SD).

Frente Parlamentar da Primeira Infância é criada na Câmara de Goiânia

Foi criada na Câmara de Goiânia a Frente Parlamentar da Primeira Infância. Sob a presidência de Lucas Kitão (UB), 33 dos 35 vereadores integram o grupo.

Apenas Markim Goya (PRD) e Willian Veloso (PL) não estão na lista de membros.

Nota 10

Para o Cine Ritz, que, de quarta-feira (22) até sábado (26), será palco da primeira edição do Goiânia Kino Mostra.

Durante os quatro dias de evento, serão exibidos mais de 50 curta-metragens e dois longa-metragens nacionais, de forma gratuita.

Nota Zero

Para logística de entrega dos Correios em Goiás. Não é raro ver nas redes sociais usuários reclamando da demora no envio de pedidos, que ficam parados por dias no Centro de Distribuição em Aparecida de Goiânia.