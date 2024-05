Motorista de aplicativo pode acabar preso após devolver bolsa esquecida por passageira

O que era para ser um simples atendimento de viagem a uma passageira acabou virando caso de polícia

Magno Oliver - 22 de maio de 2024

(Foto: Reprodução)

Uma passageira acusou um motorista de transportes de pessoas por aplicativo de furtar R$ 3 mil reais dela após uma corrida.

O caso aconteceu no município de Arapiraca, no bairro Santa Edwiges, à 120 km da capital alagoana.

Segundo a vítima, ela esqueceu sua bolsa no carro do motorista e, ao perceber a falta, acionou imediatamente a Guarnição Motorizada do FT 05 do 3º BPM que atendeu a ocorrência, alegando que o condutor teria subtraído a quantia.

Ela havia desembarcado nas proximidades da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subsecção do município de Arapiraca.

O motorista confirmou que transportou a passageira e que ela, de fato, esqueceu a bolsa no veículo. No entanto, ele negou ter cometido o furto.

Policiais realizaram revista pessoal, junto ao motorista e à passageira, bem como a revista veicular. Durante a inspeção, foram encontrados R$ 1,4 mil reais no bolso do condutor.

Segundo depoimento dele, o dinheiro encontrado foi fruto do seu trabalho e não tem relação com a acusação feita pela passageira.

O motorista explicou que sempre carrega consigo certa quantia em dinheiro, resultante das corridas realizadas ao longo do dia.

As partes foram conduzidas à Central de Flagrantes de Arapiraca, onde foi lavrado um Boletim de Ocorrência e o fato seguirá sob investigação.

A Polícia Civil, contudo, não informou o desfecho da ocorrência. Os oficiais não divulgaram se a bolsa da passageira foi recuperada, nem se o valor restante foi encontrado.

A investigação sobre o caso deve continuar, enquanto a vítima aguarda uma solução. A PC reforça a importância de todos manterem seus pertences sob vigilância constante e reportarem imediatamente qualquer comportamento suspeito às autoridades.

