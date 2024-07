O truque certeiro para manter o vaso sanitário sempre limpo

Essa parte do banheiro merece uma atenção especial, já que no local pode-se encontrar bactérias e micro-organismos

Pedro Ribeiro - 08 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela/Youtube/Cunhados na Obra)

Eu sei, eu sei, limpar o vaso sanitário, para muitos, está entre os piores afazeres domésticos.

Isso acontece porque, convenhamos, é um pouco desagradável. Por isso, muita gente evita e fica jogando para um segundo plano esse momento de limpeza.

Mas a verdade é que quem corre dessa tarefa, na verdade, não sabe da dica que iremos ensinar.

É muito importante fazer a limpeza do vaso sanitário, por se tratar de um lugar em que se encontram muitas bactérias e micro-organismos que podem nos afetar.

Ficou curioso? Então se liga nesse truque!

O truque certeiro para manter o vaso sanitário sempre limpo

Essa dica viralizou no Instagram nas últimas semanas e foi retirada do perfil do Dionizio Santos (@brisalunaar).

No vídeo, que conta com quase dois milhões de visualizações, Dionizio ensina um passo a passo recomendado para aqueles que possuem o vaso sanitário encardido.

Primeiramente, para esse truque, você vai precisar de um creme dental.

Depois, com as pontas de um garfo quente, faça furos pela embalagem do creme dental de sua preferência.

Agora, é só jogar o produto dentro da caixa sanitária acoplada ao vaso.

Segundo o vídeo, isso ajuda a desencardir e remover toda a sujeira que está encrostada no vaso sanitário.

Além disso, dá um cheiro mais refrescante para o ambiente.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dionizio Santos (@brisalunaar)

E aí, vai tentar em casa?

