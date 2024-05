6 palavras que grande parte dos brasileiros escrevem certo e falam errado sem perceber

Na hora de escrever, a gente até acerta. Porém, na hora de pronunciar é que a história muda completamente

Magno Oliver - 23 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal TV Alfenas)

Você já parou para pensar nas palavras que pronunciamos diferente de suas escritas e nem prestamos atenção nisso?

Muitas vezes, sem perceber, cometemos alguns equívocos linguísticos que podem passar despercebidos pelas pessoas, o que muda completamente na hora da escrita.

Aliás, você sabia que o modo como pronunciamos certas palavras pode nos revelar mais do que imaginamos?

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com algumas palavras que são ditas de forma errada sem notarmos. E está tudo bem, vida que segue.

6 palavras que grande parte dos brasileiros escrevem certo e falam errado sem perceber

1. “Salsicha- correto” VS. “XalXicha – incorreto”

“Salsicha” refere-se a ao alimento industrializado encontrado em supermercados para consumir no cachorro quente. Enquanto que “Xalxicha” nada mais é do que a mesma palavra pronunciada de forma errada.

2. “Dedetização – correto” VS. “deTetização – incorreto”

A “dedetização” é o procedimento que consiste em aplicar um inseticida com o objetivo de eliminar determinadas pragas. Geralmente é executado em áreas urbanas a fim de reduzir infestação. Enquanto que “detetização” é só a pronúncia incorreta do termo que dá vontade de dizer.

3. “Mortadela- correto” VS. “mortaNdela – incorreto”

Servida no sanduíche quentinho, essa é uma clássica que até hoje todo mundo falha na pronúncia. Esse alimento possui uma escrita que causa confusão em por boa parte da população. A pronúncia “mortandela” é um erro de som, enquanto que a escrita correta é “mortadela”.

4. “Sobrancelha- correto” VS. “soMbrancelhIa – incorreto”

O correto a ser escrito é “sobrancelha”, expressão que nada mais é que a pelugem localizada acima dos nossos olhos. Assim, ela é totalmente dita de forma errada quando pronunciamos “soMbrancelha”, que trata-se de uma construção incorreta de som e com erro ortográfico.

5. “Cabeleireiro” correto VS. “cabeleREiro” – incorreto

O lugar que todo mundo frequenta para dar um trato no visual, ficar na régua e cuidar da barba, também é alvo de crimes fonéticos contra a língua portuguesa. A confusão acontece com a palavra “cabeleireiro”. As pessoas retiram um “i” logo após o parte do “le”, dizendo “cabeleREiro”.

6. “Entretenimento” – correto VS. “entreteRimento” – incorreto

O “entretenimento” é o ato ou efeito de se distrair, divertir e por aí vai. Entreter-se. Muitas pessoas têm o costume de pronunciar o termo “entreterimento”, trocando o “N” pelo “R”. O correto é “entretenimento”.

