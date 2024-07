Motorista de aplicativo mostra como perdeu quase R$ 300 em menos de 1 minuto

Vídeo compartilhado nas redes sociais viralizou, acumulando mais de 11 mil curtidas e inúmeros comentários de motoristas que ficaram inconformados com a situação

Isabella Valverde - 12 de julho de 2024

(Foto: Captura de tela/Instagram/@udriver_max)

O que era para ser mais um dia tranquilo de trabalho, terminou com uma grande dor de cabeça para um motorista de aplicativo. Acontece que em menos de 1 minuto, o condutor passou um verdadeiro perrengue, perdendo quase R$ 300 por conta de uma simples ação.

Indignado com a situação vivida, Maxwell ferreira (@udriver_max) compartilhou o vídeo do momento em que tudo aconteceu em suas redes sociais.

O conteúdo viralizou no Instagram, acumulando mais de 11 mil curtidas e inúmeros comentários de motoristas que também se mostraram inconformados.

No vídeo compartilhado, Maxwell conta que estava passando por uma região da cidade em que vive, quando notou uma viatura parada no meio da via.

De início, ele acreditou que os policiais estavam abordando alguém, mas seguiu. Pouco a frente, ele notou que a rua estava fechada e, vendo que os demais veículos estavam fazendo o retorno, o motorista de aplicativo decidiu fazer o mesmo.

Porém, logo depois o policial pediu para que o profissional parasse, o surpreendendo.

O militar então questionou se o motorista de aplicativo não tinha visto a viatura parada e afirmou que ele havia perdido tempo indo até o local.

Para completar, o policial disse que Maxwell levaria uma multa por estar andando na contramão.

“Multa na contramão: R$ 293, 47 e mais sete pontos na carteira. Um dia perdido de trabalho”, afirmou o motorista de aplicativo inconformado com a situação.

Nos comentários, diversos internautas também demonstraram insatisfação, falando até mesmo que o condutor poderia utilizar o vídeo como prova para recorrer à multa recebida.

Confira o vídeo completo com o relato:

