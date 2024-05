Brotherhood, El Mare e Hope recebem prêmio do Troféu Excelência

Premiação celebra os melhores de Anápolis em cada área

Isabella Valverde - 23 de maio de 2024

Entrega do Troféu Excelência na barbearia Brotherhood. (Foto: Portal 6/ Elvis Godoy)

Nesta quinta-feira (23), uma equipe do Portal 6 esteve presente nos estabelecimentos vencedores da primeira semana do Troféu Excelência, entregando a premiação nas mãos dos contemplados.

A premiação celebra os melhores de Anápolis em cada área, sendo premiados neste primeiro momento os destaques nas categorias: restaurante, barbearia e academia.

Com o troféu em mãos, representantes do El mare, Brotherhood e da Academia Hope, celebraram a vitória e reconhecimento dos anapolinos.

Agora, até às 18h desta sexta-feira (24), o público poderá escolher os melhores nas categorias: escola de ensino fundamental, loja de vestuário feminino e pizzaria.

A votação é aberta e pública, acontecendo por meio de enquete no canal do WhatsApp do Portal 6.