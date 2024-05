Câmeras mostram jovem furtando em série lojas de Anápolis

Samuel Leão - 23 de maio de 2024

Jovem foi flagrada por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 23 anos, foi flagrada por câmeras de segurança de um estabelecimento, no Centro de Anápolis, furtando diversas maquiagens, acessórios e cosméticos. A descoberta aconteceu na tarde desta quarta-feira (22).

Por volta das 17h, ela foi percebida por funcionários do estabelecimento, situado na rua Engenheiro Portela. Notando o momento que ela colocava as coisas dentro da bolsa, decidiram chamar a Polícia Militar (PM).

Ao verificar as câmeras, perceberam que ela enchia uma cesta com itens e, andando ao lado de uma prateleira, no canto da loja, começou a passá-los para a bolsa. Disfarçadamente, ela olha ao redor e anda enquanto executa a ação.

Ao chegar no local, os policiais a revistaram e encontraram vários produtos, constatando que ela também teria furtado a outra loja – localizada bem do outro lado da rua.

Assim, foi constatada a ação “em série”, de modo que seria uma prática recorrente da jovem. Pega no ato, ela foi conduzida para Central de Flagrantes, onde o crime foi registrado.

A dona do outro estabelecimento também identificou os objetos furtados, no entanto, não representou criminalmente contra a suspeita.

O caso foi registrado como furto consumado, de modo que será investigado pela Polícia Civil (PC) e a jovem terá que responder pela prática.