Deputado propõe CPI na Alego para investigar morte de Fábio Escobar

Mauro Rubem (PT) está propondo a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) para investigar a morte de Fábio Escobar.

Ele já colheu cinco das 14 assinaturas necessárias para a instalação.

Além de Mauro Rubem, José Machado (PSDB), Delegado Eduardo Prado (PL), Major Araújo (PL) e Paulo Cezar Martins (PL) também assinaram o documento.

O deputado espera que outros colegas da oposição, como Antônio Gomide (PT), Bia de Lima (PT) e Gustavo Sebba (PSDB), também assinem o documento.

Na sessão de quarta-feira (22), Mauro Rubem fez um apelo para conseguir o apoio de outros parlamentares. Em seu discurso, defendeu a necessidade da CPI para investigar se a estrutura da Polícia Militar (PM) e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), cuja diretoria incluía Carlos César Savastano de Toledo, o Cacai Toledo, foram usadas na morte de Fábio Escobar em junho de 2021.

Revitalização do Centro segue sem data para ser votada na Câmara de Goiânia

O projeto “Centraliza”, previsto para ser votado na sessão desta quarta-feira (22), foi novamente adiado na Câmara Municipal.

A sessão foi encerrada por falta de quórum, e não houve nenhuma tentativa por parte dos vereadores para inverter a pauta e votar a matéria.

Ainda não há prazo para que o projeto seja votado, mas a tendência é que a primeira votação ocorra na próxima terça-feira (28).

Vivian Naves garante que UPA da Mulher será entregue até setembro

Vivian Naves (PP) garantiu que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Mulher será entregue até setembro em Anápolis.

Segundo a deputada estadual, os recursos destinados à obra já estão empenhados. A UPA está sendo construída no terreno do antigo Hospital Municipal Jamel Cecílio.

Amauri Ribeiro é recebido por Eduardo Leite no Rio Grande do Sul

Amauri Ribeiro (UB) chegou ao Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas da tragédia ambiental no estado.

O deputado está em Porto Alegre para representar o Legislativo goiano e foi recebido pelo governador Eduardo Leite (PSDB).

MPGO se reúne com municípios para discutir destinação adequada dos resíduos sólidos

O Ministério Público de Goiás (MPGO) se reuniu com prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e procuradores de 17 municípios de Goiás para discutir a destinação adequada dos resíduos sólidos.

Essas 17 cidades são responsáveis pela geração de 90% do lixo produzido no estado. A principal alegação dos presentes foi a dificuldade de arrecadação, provocada pela alta inadimplência no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Diante das dificuldades enfrentadas pelos municípios, o MPGO se colocou à disposição para ajudar na solução dos problemas.

Ministério da Saúde abre mais de 60 vagas para o Mais Médicos em Goiás

O Ministério da Saúde abriu 63 vagas em 39 municípios de Goiás para o programa Mais Médicos.

Segundo o edital, as cidades que mais vão receber profissionais são Aparecida de Goiânia, Niquelândia e Planaltina, com quatro vagas cada.

Zagueiro revelado pelo Goiás conquista título europeu

Revelado pelo Goiás, o zagueiro Rafael Tolói foi campeão da Liga Europa, a segunda competição de clubes mais importante do continente europeu. Ele defende a Atalanta, da Itália.

Tolói tem 33 anos e é naturalizado italiano. Antes de chegar à Atalanta, defendeu as cores de São Paulo e Roma (Itália).

Nota 10

Para a pesquisa desenvolvida na Unidade de Traumato-Ortopedia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), que constatou a eficácia no tratamento de baixo custo da condição conhecida como “pé chato”.

O estudo, publicado na revista Journal of Foot & Ankle, mostra que o parafuso de interferência, que possui menor custo financeiro se comparado ao tratamento tradicional, tem a mesma eficácia.

Nota Zero

Para a falta de segurança no Terminal Urbano de Anápolis. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram adolescentes brigando dentro do terminal na manhã desta quarta-feira (22).

A situação assustou aqueles que passavam pelo local no momento.