430 Gradi Anápolis é a grande vencedora do Troféu Excelência na categoria melhor pizzaria

Gigantes da Planet Pizzas e a Pizzaria Paulista também mostraram seu valor, conquistando a segunda e terceira colocação

Da Redação - 24 de maio de 2024

Fachada da 430 Gradi Anápolis. (Foto: Reprodução/Instagram)

Nesta sexta-feira (24), o período de votação do Troféu Excelência chegou ao fim, consagrando a 430 Gradi Anápolis como a melhor pizzaria da cidade. A disputa acirrada também contou com a participação das renomadas Gigantes da Planet Pizzas e Pizzaria Paulista, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A premiação foi realizada em duas etapas, garantindo a representatividade e a participação ativa da comunidade anapolina. Na primeira etapa, uma consulta pública foi realizada por meio de um formulário disponível no canal do WhatsApp do Portal 6, permitindo que os moradores da cidade indicassem suas pizzarias favoritas. Os três estabelecimentos mais indicados avançaram para a segunda fase, onde a votação foi realizada via enquete.

A 430 Gradi Anápolis destacou-se pela qualidade de suas pizzas e pelo excelente atendimento, conquistando a preferência do público e garantindo o troféu de Melhor Pizzaria. A Gigantes da Planet Pizzas e a Pizzaria Paulista também mostraram seu valor, conquistando a segunda e terceira colocação.

O Troféu Excelência é uma iniciativa do Portal 6 que visa reconhecer e premiar os melhores estabelecimentos da cidade, incentivando a busca constante pela excelência nos serviços prestados.

“Parabenizamos a 430 Gradi Anápolis pela vitória e todos os envolvidos por seu empenho e dedicação”, destacou Weverthon Dias, Diretor Comercial do Portal 6.