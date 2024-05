Adolescente é denunciado por injúria racial contra professora: “preto não é gente”

Situação teve início ainda no dia 09 de abril, quando a vítima teve acesso a duas folhas escritas pelo aluno

Samuel Leão - 24 de maio de 2024

Cartaz racista que teria sido feito por aluno. (Foto; Reprodução)

Uma professora, de 50 anos, representou criminalmente contra um aluno, de 15, após afirmar ter sofrido injúrias raciais dentro da escola. O caso aconteceu em Orizona na última terça-feira (21).

Apesar do acontecimento desta semana, a situação iniciou ainda no dia 09 de abril, quando a vítima teve acesso a duas folhas escritas pelo adolescente. Nos papéis, constavam as frases “Preto não é gente” e também “C* ‘nome da professora’ e Buctda”.

O aluno não estava na aula no dia, mas deixou o “trabalho” para ser entregue para a mulher. Depois de guardar o item, no mês seguinte ela passou por outra situação parecida, no dia 21.

Enquanto passava na porta da sala onde o menor estuda, ouviu um deles perguntar: “quem passou aqui?”, e ser respondido pelo dito aluno: “a preta da ‘nome dela'”. Outros colegas perceberam o ato e ficaram ofendidos com a afirmação.

Foram até a diretora da unidade, onde relataram o caso que foi posteriormente levado às autoridades. Munida do material e de testemunhas, a professora prestou depoimento à Polícia Civil (PC).

A ocorrência foi registrada como injúria racial, praticada pelo menor de idade, e deverá ser investigada.