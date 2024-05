Adolescente flagra vizinho de prédio se masturbando enquanto olha para ela pela janela, em Goiânia

Caso foi denunciado pela mãe da menor e filmado pela própria vítima

Gabriella Pinheiro - 24 de maio de 2024

Homem foi flagrado pela própria vítima. (Foto: Reprodução)

Uma singela olhada pela janela do próprio quarto fez com que uma adolescente, de 17 anos, vivenciasse uma situação traumática nesta sexta-feira (23), em Goiânia.

Isso porque, ao olhar, ela acabou flagrando o morador de um prédio vizinho nu e se masturbando enquanto a encarava.

A situação teria ocorrido em torno das 19h, quando a menor estava no cômodo do apartamento em que vive, no Setor Central.

Foi neste instante que a vítima flagrou o suspeito completamente nu, se masturbando, em frente ao espaço que tinha vista ao quarto dela, e, inclusive, olhando para ela.

Após a situação, a menor informou a mãe sobre o ocorrido, que se deslocou até o ambiente e gritou com o homem, que abandonou o espaço.

Em uma gravação registrada pela vítima, é possível ver desenrolar do episódio. Ao perceber que estava sendo filmado, o suspeito tentou se esconder e desapareceu do local por um tempo.

Diante do ocorrido, a mãe da adolescente procurou uma delegacia da Polícia Civil (PC) para denunciar a ação.