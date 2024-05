Cine drive-in gratuito tem nova data para acontecer em Anápolis

Última edição teve de ser cancelada por conta das fortes chuvas

Davi Galvão - 24 de maio de 2024

Anápolis terá Cine Drive-in com entrada gratuita. (Foto: Reprodução)

A próxima exibição do cinema ao ar livre, em modelo drive-in, já tem data para acontecer, em Anápolis, com a exibição de Dirty Dancing (1987) na Praça Santana, localizada no Setor Central.

O evento, idealizado pelo Território Cultural, será realizado no dia 13 de junho e será gratuito para toda a população, bastando apenas comparecer ao local e seguir as orientações dos manobristas para se acomodarem.

Além disso, o dia também servirá como uma forma angariar agasalhos e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade, assim, a organização estará aceitando doações de quem estiver em condição.

Em tempo

A última edição do Cine Drive-in, que deveria ter sido realizada no dia 10 de abril, foi cancelada por conta de uma forte chuva.

O “palco” chegou a ser montado, na Praça Dom Emanuel, e contou com a presença do público, mas antes do início da exibição, teve de ser remarcado.