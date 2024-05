Faça isso ao usar a sanduicheira para nunca mais precisar lavar ela

Essa dica é super fácil e prática, e o melhor: sem colocar em risco o seu aparelho

Pedro Ribeiro - 24 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/ Youtube/Canal Gilmar Oliveira)

Muitas vezes quando vamos fazer a limpeza da sanduicheira, podemos ter um pouco de receio. Por se tratar de um eletrodoméstico, é normal ficar com medo de utilizar água ou outros produtos para remover a sujeira.

Pois bem, agora seus problemas podem ter acabado! E o melhor: de um jeito fácil, prático e sem colocar em risco a funcionalidade do seu aparelho.

Talvez você não saiba, mas o papel manteiga pode fazer toda diferença na hora de preparar um delicioso sanduíche.

Faça isso ao usar a sanduicheira para nunca mais precisar lavar o equipamento

Essa dica de ouro surgiu do Eduardo Cardoso, através do seu perfil no Instagram (@edutilidades), e vem repercutindo entre os usuários da rede. Veja como fazer:

Coloque o papel manteiga na base da sua sanduicheira. Desse jeito, mesmo que o queijo derreta para fora do pão, não vai deixar sujo o aparelho.

Daí, depois que finalizar sua receita, é só remover o papel. Pronto! Tudo muito prático, simples e sem danificar a sanduicheira.

O vídeo de Eduardo conta com mais de 100 mil visualizações e diversos seguidores deixaram opiniões e comentários na publicação. Confira:

“Eu faço usando papel alumínio e também dá super certo” indicou um internauta.

“É até mais higiênico” afirmou uma seguidora.

“Essa dica vou seguir com certeza.” completou outro.

Assista o vídeo na integra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Cardoso | Utilidades (@edutilidades)

