Farra das viagens em cidades turísticas vira novo temor na Câmara de Anápolis

Comentários temerosos de que “isso vai dar merda” já começam ressoar além dos gabinetes

Pedro Hara - 24 de maio de 2024

Thais Souza, Wederson Lopes, Domingos Paula e Cleide Hilário durante abertura do último evento da UVB. (Foto: Divulgação)

Nos últimos meses, vereadores de Anápolis têm participado de encontros organizados pela União dos Vereadores do Brasil (UVB).

O evento, chamado Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, geralmente é realizado em cidades turísticas do Brasil, que possuem atrativos além do congresso.

Na Câmara, comentários temerosos de que “isso vai dar merda” já começam a ressoar além dos gabinetes.

O temor é que a farra chame a atenção do Ministério Público e que os reais motivos para tanta viagem sejam descobertos, tornando-se um novo escândalo na véspera da campanha eleitoral.

Nesta semana, Cleide Hilário (Republicanos), Domingos Paula (PDT), Thais Souza (PMB), e Wederson Lopes (UB) estão representando o Legislativo anapolino no encontro realizado em Florianópolis (SC).

O encontro teve início na última terça-feira (21) e só termina depois do final de semana.

Região da 44 vira cobiça entre pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia

Um dos maiores polos de moda do Brasil, a Região da 44 será disputada com afinco entre os pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia.

Após Gustavo Gayer (PL) se reunir com a associação de empresários da região, foi a vez de Sandro Mabel (UB) conversar com os comerciantes do local.

Fontes ouvidas pela Rápidas confirmaram que as visitas não devem parar por aí, uma vez que mais pré-candidatos são esperados para os próximos dias.

Vanderlan quer presidente do Conselho de Contabilidade no Plano de Governo

Sucena Hummel, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, foi convidada por Vanderlan Cardoso (PSD) para ajudar a elaborar o Plano de Governo do pré-candidato à Prefeitura de Goiânia.

Além de participar na elaboração do documento que será entregue à população, Sucena está sendo cogitada para ser vice na chapa encabeçada pelo senador. Em um evento recente do PSD, Vanderlan elogiou muito a gestão dela à frente do Conselho.

Caiado começa a receber apoios para concorrer à Presidência da República em 2026

Após Celso Sabino, ministro do Turismo, afirmar que o União Brasil poderia apoiar a reeleição do presidente Lula (PT) em 2026, o governador Ronaldo Caiado (UB), que se coloca como pré-candidato do partido à Presidência da República, começou a receber apoios internos importantes.

Após o senador Sérgio Moro (UB-PR) descartar a candidatura ao Executivo Federal e declarar apoio a Caiado, foi a vez de ACM Neto, vice-presidente do UB, afirmar que o governador será o representante do partido em 2026.

Adufg se manifesta e aguarda punição a professor agressor

Por meio de nota, o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg) repudiou a agressão sofrida pelo professor Ernanni Damião Vieira durante assembleia da categoria na manhã desta quinta-feira (23).

A entidade diz que aguarda a “correta apuração do caso e a devida sanção a quem couber”.

Agenor Mariano responde o ‘6 perguntas para’ desta semana

Presidente Metropolitano do MDB, Agenor Mariano é o entrevistado desta semana no ‘6 perguntas para’.

Ele responde perguntas sobre as eleições deste ano em Goiânia. As respostas serão conhecidas neste domingo (26) no site e nas redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para as redes sociais da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC), que estão sempre abastecidas de informações sobre mudanças nas linhas, desvios e outros avisos para os usuários.

Nota Zero

Para a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Goiânia, que está realizando obras durante o horário de pico em vias movimentadas da capital.

Rápidas recebeu relatos de moradores reclamando do caos que se instaurou por causa das intervenções e questionamentos sobre por que as obras não são feitas durante o feriado, quando o fluxo de veículos é menor.