‘Daniel Vilela sabe quem é Roberto Naves’, diz Pedro Paulo Canedo sobre negativa do apoio do vice-governador a Eerizânia

Presidente municipal do MDB afirmou que prefeito está desesperado pois pré-candidata apoiada por ele tem "desempenho pífio" nas pesquisas

Pedro Hara - 09 de julho de 2024

Pedro Paulo Canedo, presidente municipal do MDB de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Durante entrevista ao Manhã 105, da Rádio 105.7 FM, nesta terça-feira (09), o presidente municipal do MDB, Pedro Paulo Canedo, afirmou que Roberto Naves (Republicanos) está desesperado e buscando criar intrigas para mascarar o desempenho ruim de Eerizânia Freitas (UB), nas pesquisas eleitorais, ao buscar diálogo com Daniel Vilela (MDB).

“A gente conhece o vice-governador e, por outro lado, a gente conhece o prefeito de Anápolis. Talvez seja deselegante falar a palavra mentiroso, mas ele [Roberto] usa de artifícios para poder gerar fatos novos, gerar intrigas. E por que a gente não vê isso em outros partidos? Porque há um certo desespero. A gente tem feito pesquisas quantitativas e qualitativas a cada 15 dias e a gente tem visto que o desempenho pífio da candidata dele o coloca na situação constrangedora a frente ao governador”, comentou.

Ainda segundo Pedro Paulo, Daniel teria dito a ele que conhece Roberto Naves e que por isso não há possibilidade de apoio a pré-candidata do prefeito.

“Ele [Daniel Vilela] também conhece quem é Roberto Naves, ele particularmente me disse isso e não há nenhuma possibilidade [de apoio à Eerizânia Freitas]”, afirmou.

Apesar do apoio tímido de Ronaldo Caiado (UB) a pré-candidata do prefeito, o presidente municipal do MDB diz não entender o motivo dele ainda estar com Eerizânia, mas que no final todos vão caminhar com Márcio Corrêa (PL) e sem o prefeito.

“A gente fica sem entender essa aliança. Entendemos que o governador tem uma certa lealdade por algumas situações que ocorreram em Anápolis, mas se a pré-candidatura do outro partido não deslanchar, eu tenho certeza da possibilidade de retirar a pré-candidatura do União Brasil e caminharmos todos juntos sem a ala de Roberto Naves para apoiar o nosso pré-candidato Márcio Corrêa”, finalizou.