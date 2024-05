Le.Poá é consagrada como vencedora do Troféu Excelência na categoria “Melhor Loja de Vestuário Feminino”

Deborah Rabello e Betinha Vargas também se destacaram na corrida pelo prêmio, ocupando a segunda e terceira colocação, respectivamente

Da Redação - 24 de maio de 2024

(Foto: Arquivo Pessoal)

A terceira semana do Troféu Excelência, promovido pelo Portal 6, chegou ao fim nesta sexta-feira (24), consagrando a Le.Poá como a grande vencedora da categoria “Loja de Vestuário Feminino”.

Com tradição em Anápolis, a loja se destacou entre as finalistas e foi eleita pelos anapolinos como a melhor da cidade no segmento da moda.

Além da Le.Poá, também foram reconhecidas pelo público a Deborah Rabello e Betinha Vargas, que conquistaram o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A premiação foi dividida em duas etapas distintas. Na primeira, os anapolinos puderam indicar as lojas preferidas por meio de um formulário, disponibilizado no canal do WhatsApp do Portal 6.

Com as indicações coletadas, as finalistas seguiram para a fase de votação, onde foi eleita a grande vencedora.

“A vitória da Le.Poá reafirma seu compromisso com a qualidade e inovação no segmento de vestuário feminino, consolidando sua posição como uma das lojas preferidas pelos anapolinos. Parabéns a todos os envolvidos e que venham mais edições repletas de reconhecimento e celebração do comércio local”, afirmou Weverthon Dias, Diretor Comercial do Portal 6.