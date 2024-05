Mulher tem infeliz surpresa ao sair da academia e descobrir o que caminhão da Prefeitura fez com o carro estacionado

De acordo com uma testemunha, automóvel estava sendo dirigido pelo pai de um conhecido político da região

Gabriella Pinheiro - 24 de maio de 2024

Mulher tem carro estragado por carro de prefeitura. (Foto: Reprodução)

A ida até uma academia virou uma ‘dor de cabeça’ para uma condutora, de 35 anos, que teve uma surpresa desagradável ao deixar o estabelecimento.

Isso porque, logo ao sair, ela se deparou com o veículo batido, mas as surpresas não param por aí, já que o automóvel responsável pelos estragos foi um caminhão da própria Prefeitura. O caso aconteceu em Nerópolis, nesta sexta-feira (24).

Tudo teria começado quando a vítima parou o carro, um modelo Fiat Pulse, em frente ao comércio, localizado no Parque das Américas.

Já em torno das 17h, um caminhão vermelho com adesivo da Prefeitura de Nerópolis teria passado pelo local, colidido e estragado a lateral esquerda do veículo. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no ambiente.

De acordo com uma testemunha que estava no momento da batida, o veículo de grande porte responsável pela colisão era dirigido pelo pai de um político conhecido na cidade.

Após a confusão, os policiais apaziguaram a situação e registraram o dano, orientando a vítima a procurar uma delegacia da Polícia Civil (PC) do município.