Período de votação do Troféu Excelência se encerra com vitória da Escola Gente Miúda Crescer

Competição também contou com a participação notável do DOM e do Colégio Couto Magalhães, que garantiram a segunda e terceira colocação

Da Redação - 24 de maio de 2024

Escola Gente Miúda Crescer, localizada na Avenida Contorno da Mato Grosso, no bairro Jundiaí. (Foto: Captura/Google Maps)

Nesta sexta-feira (24), chegou ao fim o período de votação para a terceira semana do Troféu Excelência. Após o processo aberto ao público, a Escola Gente Miúda Crescer foi consagrada vencedora, destacando-se na categoria de Escola de Educação Infantil.

A competição também contou com a participação notável do Colégio Couto Magalhães e Dom, que garantiram a segunda e terceira colocação, respectivamente. A votação para o Troféu Excelência foi realizada em duas etapas, assegurando a representatividade e a participação da comunidade anapolina.

Na primeira etapa, foi realizada uma consulta pública através do canal do WhatsApp do Portal 6. Os moradores de Anápolis puderam indicar suas instituições de ensino favoritas, resultando na seleção dos três finalistas com maior número de indicações. Posteriormente, esses finalistas foram submetidos a uma segunda etapa de votação, de onde saiu o vencedor.

O Troféu Excelência é uma iniciativa do Portal 6 que visa reconhecer e premiar os melhores estabelecimentos e instituições da cidade, incentivando a melhoria contínua dos serviços prestados à comunidade. A vitória da Escola Gente Miúda reflete seu compromisso com a educação de qualidade e o impacto positivo na formação dos alunos.

“Agradecemos a todos os anapolinos que participaram ativamente do processo de votação e parabenizamos a Escola Gente Miúda pela vitória. Que o reconhecimento inspire outras instituições a seguir o caminho da excelência e do compromisso com a educação”, Weverthon Dias, Diretor Comercial do Portal 6.