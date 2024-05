Termômetros podem chegar a 12º C em Goiás neste fim de semana; veja cidades mais frias

Levantamento também ponderou acerca da baixa possibilidade de chuva para região sudeste do estado

Davi Galvão - 24 de maio de 2024

Visão noturna de Anápolis. (Foto: Pedro Henrique Santos)

Já para este fim de semana, os goianos podem esperar uma variação considerável na temperatura ao longo do dia, com mínimas que podem chegar aos 12 °C. As informações são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

O destaque fica para os municípios de Jataí, que poderá registrar os 12 °C como mínima, seguido por Alto Paraíso, que chegará aos 13 °C.

Na sequência, ficam as cidades de Lagoa Santa, Ipameri, Rio Verde e Goiatuba, que marcarão 14° C como mínimas e 30°C como máximas.

Já na capital, as médias devem ficar entre 15 °C e 32 °C, enquanto Anápolis ficará entre 16 °C e 29 °C.

Em Itumbiara e Goianésia, espera-se que a temperatura flutue entre devem registrar entre 17 °C e 32 °C; em Formosa, 15 °C e 28 °C. Já Ipameri estará registrando 14 °C, como mínima, e 30°C no outro extremo

Ainda, no sábado (25), o avanço de uma frente fria pela região sudeste do Brasil, poderá influenciar a região Sudoeste do Estado de Goiás com a ocorrência de chuvas de baixo volume.

Apesar disso, os goianos devem estar cientes da possibilidade de baixa umidade do ar, que deve variar entre 31% e 40% na maior parte do estado.