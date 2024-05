Bairros da periferia de Anápolis terão sessões de cinema com pipoca e refrigerante grátis

Daia Industrial é o primeiro contemplado com a iniciativa

Denilson Boaventura - 25 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Tima Miroshnichenko/Pexels)

De 29 de maio a 01 de junho, a Território Cultural realiza a primeira etapa do projeto Cine Itinerante, iniciativa de democratização do cinema e de formação de público.

Durante quatro dias, o Daia Industrial será palco de uma programação especial para a comunidade: pipoca, refrigerante, cinema e bate papo.

A ideia é proporcionar aos moradores da região um momento de partilha comunitária e trocas a partir dos filmes apresentados. Na programação haverá filmes nacionais e locais, evidenciando os talentos regionais e os projetos audiovisuais da cidade.

“O Daia Industrial é uma região importante da cidade habitada principalmente pelos trabalhadores das fábricas do Distrito Agroindustrial. Mas ainda é uma região distante do Centro da cidade, o que dificulta que as famílias tenham acesso a cinema e atividades culturais”, explicou Luiz Fragelli.

O projeto é possível graças a aprovação em edital da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal via Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Integração.

Serviço:

Cine Itinerante no Daia Industrial

29, 30 e 31 de maio e 01 de junho

Horário: 19h

Participação gratuita