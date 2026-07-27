Troca de ingressos para a Expoana 2026 continua nesta terça; veja onde garantir o seu

Cada apresentação possui um alimento específico para a retirada das entradas, conforme definido pela organização

(Foto: Reprodução)

Quem pretende assistir aos shows da 66ª Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana 2026) ainda pode garantir o ingresso nesta terça-feira (28). A troca de alimentos por entradas continua em diversos pontos da cidade, como parte da campanha solidária promovida durante a programação de aniversário do município.

Nesta etapa, os ingressos disponibilizados são para as apresentações de Nattan, Panda e Ícaro & Gilmar, marcadas para o dia 31 de julho. Para retirar cada entrada, é necessário doar 2 kg de arroz.

Os atendimentos ocorrem das 8h às 16h nos quatro Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), na Prefeitura de Anápolis, Câmara Municipal, antigo Centro Administrativo, SESI Jaiara, CEMFOR do Munir Calixto e Estádio Jonas Duarte.

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Moradores dos distritos também poderão participar. Nesta terça-feira, a troca acontece em Interlândia, atendendo também a população de Souzânia, das 8h às 17h.

Outro ponto de atendimento será montado na Praça Dom Emanuel, onde o público poderá realizar a troca entre 17h e 20h30.

Na quarta-feira (29), será a vez da distribuição dos ingressos para os shows de Menos é Mais, Felipe & Rodrigo e Filipinho, mediante a doação de 250 gramas de café ou 2 kg de feijão.

Todos os alimentos arrecadados serão destinados à montagem de cestas básicas, que posteriormente serão distribuídas pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais a famílias em situação de vulnerabilidade.

A organização reforça que os alimentos devem estar dentro do prazo de validade, lacrados e em condições adequadas para consumo.

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