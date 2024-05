Entenda como funciona a partilha de bens entre herdeiros em caso de falecimento

Compreender como esse processo funciona é crucial para evitar conflitos e garantir que a divisão ocorra de maneira justa e respeitosa

Pedro Ribeiro - 25 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/RicardoMartinsOficial)

Falar sobre partilha de bens e herança é um assunto extremamente delicado. Justamente por estar ligado ao falecimento, muitas vezes de um ente querido ou pessoa próxima, torna o tema bastante sensível.

Porém, mesmo se tratando de um assunto como o luto, é necessário ficar atento a algumas burocracias que existem em relação a esse processo.

Futuro da herança depende de diversos fatores, entre eles a existência de um testamento e a configuração familiar no momento da morte.

Primeiramente, precisamos entender do que se trata a herança. Pois bem, a herança nada mais é do que o conjunto de bens, patrimônios, direitos e até mesmo obrigações deixados por uma pessoa falecida.

Já no que se trata dos herdeiros, basicamente são divididos em três categorias: herdeiros legítimos, os herdeiros necessários e os herdeiros testamentários. Por isso, é bom ficar atento ao que descreve o Código Civil do Brasil em relação a esses termos.

A partilha de bens se trata do processo de distribuição de recursos, que possuem caráter financeiro ou econômico, para os herdeiros ou pessoas que tem o direito sobre essas propriedades. Todo esse processo leva em consideração a análise do inventário e do testamento, caso haja um.

Continuando, o inventário é um procedimento Judicial ou Extrajudicial. O intuito desse processo é transferir a propriedade do falecido para os que ficaram vivos (herdeiros).

Durante o trâmite, é feito um levantamento de tudo o que ele possuía, para que a divisão seja igualitária.

Mas você deve se perguntar: e o testamento? O testamento é visto como a expressão dos desejos de uma pessoa ainda em vida com relação aos seus bens, ou seja, uma declaração sobre como ela deseja distribuir seu patrimônio.

Em qualquer caso, o processo de partilha de bens pode ser complexo e requer orientação jurídica especializada para garantir que os desejos do falecido sejam respeitados e que a divisão dos bens ocorra de maneira justa e legal.

Portanto, buscar o auxílio de um advogado especializado em direito sucessório pode ser fundamental para navegar por esse momento delicado com clareza e respeito aos direitos de todos os envolvidos.

