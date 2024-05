Jovem surpreende mostrando palavras que só quem é goiano sabe do significado

Registro viralizou nas redes sociais e gerou até discussão nos comentários

Davi Galvão - 25 de maio de 2024

Registro viralizou no TikTok e já conta com quase 100 mil visualizações. (Foto: @aline.castro37)

Como qualquer outro dialeto, o bom e velho “goianês” é cheio de particularidades e neologismos que, para quem é de fora, algumas palavras podem realmente parecer um idioma completamente diferente.

Foi explorando justamente este conceito que a influencer Aline Castro postou um vídeo no TikTok, com alguns destes vocábulos mais curiosos, em um registro que já conta com quase 100 mil visualizações.

Já no começo, ela brinca dizendo que são palavras que apenas os goianos são capazes de falar e entender.

Logo de primeira, é a palavra “isturdia”, que quer dizer “outro dia”. Na sequência, vem “arreda”, que significa “chega para lá” e “estrovar”, com o sentido de “atrapalhar”, além de vários outros.

Apesar de bastante informativo, alguns usuários apontaram que, talvez, a influencer tenha cometido um erro com o vocábulo “gambira”, que, segundo ela, tem o mesmo sentido de “dar um jeito”.

“Só errou o “gambira”, que no caso é trocar ou vender algo. Dar um jeito seria gambiarra. Ou estou enganado?”, questionou um internauta.

Apesar disso, a maioria gostou do conteúdo, reconhecendo que o estado realmente possui pérolas escondidas em meio ao dialeto.

“Quando vim morar em Goiás, fiquei chocada em como o povo é da roça mesmo! Eu sou apaixonada nesse jeito de falar, esses trem, moço, uai”, brincou uma.