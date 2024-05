Mulher faz denuncia no AirBnb e levanta alerta para todos que têm conta na plataforma

Situação foi compartilhada por ela nas redes sociais e divertiu internautas

Gabriella Pinheiro - 25 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Esperava uma coisa, mas acabou recebendo outra. O aguardado período de férias de uma mulher, chamada Clarisa Murgia, se transformou em dor de cabeça, após ela ser vítima de uma fraude ao alugar um AirBnb. A situação serviu de alerta para todos os usuários da internet e chamou atenção.

Tudo teria ocorrido quando a vítima, de origem argentina, estaria organizando uma viagem para Itália durante as férias e, ao longo da navegação na plataforma, encontrou um alojamento com vista para o mar.

As proximidade com as águas aliado a oferta atraíram a usuária que, logo, decidiu alugar o espaço pelo AirBnb.

Mas foi somente ao chegar até o endereço indicado que Clarisa se deparou com um cenário um tanto diferente do que era apresentado nas fotos. Isso porque, na realidade, as imagens que mostravam o mar eram uma pintura na parede.

Após a descoberta, ela decidiu compartilhar a situação nas redes sociais e, inclusive, até levou toda a situação com bastante humor. O valor desembolsado por ela não foi revelado.

Na web, usuários se divertiram com a situação relatada pela mulher e até compartilharam experiências similares já vivenciadas no momento de alugar um espaço na plataforma do AirBnb.

“O bom é que sempre que você olhar, mesmo que esteja nublado, verá as vistas desobstruídas”, brincou um.

“Uma vez em um apartamento fui enganado prometendo dois quartos individuais e era apenas um quarto com duas camas separadas por um vidro e sem cortinas”, disse outro.

“Não se deixem levar apenas pelas fotos do Airbnb. Olhe no mapa a localização para ter pelo menos uma ideia de estar realmente perto do mar”, escreveu um usuário.

