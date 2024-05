Professores da UFG decidem encerrar greve após 18 dias

Embora tenham encerrado a paralisação, os docentes rejeitaram a proposta do Governo Federal

Davi Galvão - 25 de maio de 2024

Reitoria da UFG. (Foto: Carlos Siqueira/UFG)

Após 18 dias oficialmente em greve, os professores da Universidade Federal de Goiás (UFG) decidiram encerrar a paralisação e retomar as atividades.

A decisão foi tomada por meio de um plebiscito eletrônico organizado pelo Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg), com 820 votos a favor do fim da paralisação, 720 contra e 9 abstenções.

Embora tenham encerrado a greve, os professores rejeitaram a proposta do Governo Federal, com 794 votos a favor do veto, 652 contra e 20 abstenções.

A votação seguiu o Estatuto do Adufg, que exige plebiscito eletrônico para decisões sobre greve, visando uma tomada de decisão mais democrática e ampla participação dos docentes.

A diretoria sindical informará a Reitoria da UFG sobre a decisão. Ainda não foi divulgada uma data para o retorno das aulas.