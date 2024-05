6 dicas valiosas para você flertar direito e conquistar seu alvo

Existem algumas táticas que vão ajudar a aprimorar aquele momento de fisgar a pessoa

Ruan Monyel - 26 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/cottonbro studio)

Em uma era onde a tecnologia dominou a comunicação, a arte de flertar pode ser a chave para conquistar o coração da pessoa desejada e se destacar dos demais.

O flerte vai além daquilo que é dito, envolvendo movimentos do corpo e expressões no rosto que podem despertar o interesse do outro.

Se você está procurando aprimorar suas habilidades de sedução, existem algumas dicas que vão ajudar a conquistar o alvo do sentimento.

6 dicas valiosas para você flertar direito e conquistar seu alvo:

1. Expressar é mais importante que impressionar

Mais importante do que tentar impressionar os outros é compartilhar suas verdadeiras emoções, pensamentos e intenções com a pessoa.

A autenticidade atrai confiança e respeito, enquanto tentar impressionar pode levar à superficialidade.

2. O corpo também fala

Uma das partes mais importantes ao flertar é a capacidade de “falar” através da linguagem corporal.

Gestos como contato visual, sorrisos, inclinação do corpo e carinhos espontâneos fazem com que o alvo da paquera entenda suas intenções antes de você dizer.

3. Utilize o humor de forma inteligente

O humor é uma das armas mais eficazes durante o flerte, afinal, quem não ama dar boas risadas, não é mesmo?

No entanto, é importante usá-lo com moderação, evitando piadas ofensivas ou constrangedoras, respeitando os limites do crush.

4. Não force a barra

Falando em limites, mesmo que tenha total interesse na pessoa, pode ser que ela ainda não sinta algo especial por você, por isso, é importante respeitar as limitações do outro e ir conquistando aos poucos.

Por exemplo, se ela for uma pessoa tímida, evite olhá-la com frequência, afinal, isso vai deixá-la constrangida, fazendo com que ela se distancie.

5. Não use cantadas prontas

Embora as cantadas possam parecer uma boa opção na hora de flertar, é melhor evitá-las.

Além de ultrapassadas, elas são uma espécie de “roteiro” ruim para conquistar alguém. Lembre-se: ser você mesmo vale muito mais que mil cantadas baratas.

6. Mantenha um pouco de mistério

Por fim, um pouco de mistério é uma parte essencial da sedução, ou seja, não revele tudo sobre si mesmo de uma só vez.

Incentive seu alvo a querer conhecê-lo melhor, para isso, não entregue tudo de bandeja, embora pareça difícil, o melhor é ir se revelando aos poucos.

