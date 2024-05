Com chegada de fenômeno polar, temperaturas devem cair em Goiás; confira cidades

Entretanto, sol deve predominar na maior parte do estado

Thiago Alonso - 26 de maio de 2024

Imagem mostra céu carregado de nuvens.(Foto: Rafaella Soares/Portal 6))

A próxima semana promete iniciar com termômetros atingindo mínimas de 13 °C em algumas localidades – mas as temperaturas devem cair ainda mais ao longo da semana – devido a uma frente fria de origem polar que avança pelo Brasil, com destaque para a região Centro-Sul de Goiás.

De acordo com informações do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o sol deve predominar na maior parte do estado a partir desta segunda-feira (27), mas as temperaturas baixas continuam, principalmente no início da manhã.

A cidade mais afetada pelo frio será Jataí, no Sudoeste goiano, com mínimas de 13 °C, seguida de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, com 14 °C.

Apesar da temperatura amena, alguns municípios ainda devem enfrentar o calor, como Porangatu, Aruanã e Araguapaz, com máximas de 34 °C.

Na capital, Goiânia, os termômetros devem variar, com mínimas de 16 °C e máximas de 31 °C, clima parecido com Goiandira, Firminópolis e Doverlândia, que marcaram os mesmos índices.

Por fim, em Anápolis, a temperatura deve ser um pouco mais baixa, com máximas de 29 °C e mínimas de 16 °C.