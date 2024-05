Grávida sofre aborto e morre de infecção após ser espancada pelo ex em Goiânia

Homem teria invadido a propriedade onde ela morava e agredido-a fisicamente

Gabriella Pinheiro - 26 de maio de 2024

Ludimila Pereira de Souza. (Foto: Reprodução)

Após aproximadamente duas semanas hospitalizada, a jovem Ludimila Pereira de Souza, de 26 anos, morreu, no sábado (25), devido a uma infecção generalizada em decorrência de um aborto, após ser espancada pelo ex-companheiro, Gleison Alves Ferreira, em Goiânia.

Em depoimento à Polícia Civil (PC), a mãe da vítima afirmou que as agressões aconteceram no início do mês, quando o homem pulou o muro e invadiu a propriedade onde ela e a jovem moravam, no Jardim Tiradentes.

Percebendo a ausência da ex-sogra, o suspeito agrediu Ludimila fisicamente e, em seguida, deixou o local. Segundo a mãe da vítima, a motivação para o crime seria a não aceitação do homem ao término da relação.

Após o espancamento, Ludimila precisou ser internada às pressas em uma unidade de saúde, no dia 13 de maio, mas não resistiu e faleceu no último sábado (25).

De acordo com familiares, ela estava grávida de um mês e meio, mas, devido aos golpes desferidos pelo ex-companheiro, a vítima perdeu o bebê e teve uma infecção generalizada, ocasionando o óbito. O suspeito não foi visto desde a hospitalização da jovem.

Diante da situação, a família promete realizar uma manifestação na segunda-feira (27) solicitando a prisão do suspeito que, segundo eles, é ex-presidiário. Eles também alegam que Gleison já teria agredido a vítima em outra ocasião.

Ludimila deixa três filhos, todos menores de idade.