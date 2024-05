Após mais de um ano, Centro Cultural Joana Dark vai reabrir as portas em Anápolis

Em entrevista ao Portal 6, fundadora do projeto revelou o que pretende fazer no cenário cultural da cidade até a reinauguração

Davi Galvão - 27 de maio de 2024

Espaço no qual o Centro Cultural Joana Dark costumava ficar localizado, no Setor Central. (Foto: Google Maps)

Após mais de um ano ausente do cenário anapolino, o Centro Cultural Joana Dark anunciou que pretende abrir as portas em Anápolis, já no segundo semestre deste ano.

O espaço, que marcou toda uma geração, oferecendo um espaço plural e diverso para os eventos culturais da comunidade, retorna após este hiato com a promessa de ser, novamente, um local que sirva de apoio aos pequenos artistas e forma de empoderamento.

Foi o que afirmou, em entrevista ao Portal 6, Nowhah Luiza, sócia-fundadora do centro cultural.

“A gente está muito animado em finalmente voltar para Anápolis, a gente reconhece a importância que o Joana Dark tem para construir uma sociedade mais plural, inclusiva, mais amorosa. É um trabalho de todos e é importante a gente fazer nossa parte”, contou.

Porém, ainda há incertezas quanto ao local. Num primeiro momento, a ideia seria de tocar o negócio no mesmo endereço de quando fechou as portas – na Avenida Senador José Lourenço Dias. Entretanto, novas propostas surgiram e estão reavaliando outros possíveis pontos.

“Estamos sim ansiosos, mas ainda assim indo com calma, construindo bem esse alicerce. Por enquanto, e o que a gente já vem fazendo em outras cidades, é fortalecer nossas parcerias, ajudar no mercado e, especialmente, os pequenos artistas e a cultura local”, reforçou Nowhah.

Assim, já caminhando para este objetivo – enquanto não há data definida para a inauguração, que deve ocorrer no segundo semestre – o Joana Dark, em parceria com o Festival Casarão, irá promover o 14º Festival Paralelo Sonoro, que será sediado no Zen Bar, no dia 02 de junho.

Marcarão presenças no palco as bandas Dead Fish, além da Búfalo no Laranjal, Evening Rock e a Ultimato. Os ingressos já podem ser garantidos pelo site Usina do Ingresso.

“O Festival marca o nosso retorno para Anápolis e continuaremos assim, apoiando e promovendo eventos, até estarmos prontos para abrir as portas, novamente”, finalizou Nowhah.