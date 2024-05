Campanha de vacinação contra poliomielite começa nesta segunda-feira (27) em Goiás

Objetivo da mobilização, que se estende até 14 de junho, é imunizar no mínimo 95% das crianças entre 1 e 5 anos contra a poliomielite

Samuel Leão - 27 de maio de 2024

Imagem mostra Zé Gotinha (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Entre os dias 27 de maio e 14 de junho, é realizada a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, popularmente conhecida como paralisia infantil. A ação surge em um momento delicado, pois, em 2023, o Brasil foi considerado de alto risco para a reintrodução da doença.

O objetivo da mobilização, que se estende até 14 de junho, é imunizar no mínimo 95% das crianças entre 1 e 5 anos contra a poliomielite, o que representa 426.917 crianças em um total de 474.353 no estado de Goiás.

Em todos os municípios, cerca de 900 postos serão montados para atender a esse público. No dia “D” de vacinação, que será em 8 de maio, as unidades estarão abertas das 8h às 17h.

O evento de lançamento ocorre nesta segunda-feira (27), promovido pelo Governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Saúde. A cerimônia ocorrerá na Escola Infantil São José, em Goiânia.

O evento ainda irá contar com a ilustre presença do personagem Zé Gotinha, que incentiva as crianças a tomarem o imunizante, agindo também para as instituições educacionais a promoverem a vacinação.

A poliomielite é uma doença infecciosa grave e altamente contagiosa, caracterizada pela paralisia flácida causada pelo poliovírus selvagem dos tipos 1, 2 ou 3, afetando geralmente os membros inferiores de maneira irreversível e podendo levar à morte. A vacinação é crucial para prevenir a reintrodução do poliovírus no país, onde a doença está eliminada desde 1994.

O Brasil registrou seu último caso de poliomielite no ano de 1989 e, em 1994, foi certificado como livre da circulação do poliovírus selvagem. Entretanto, em 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) – através da Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite nas Américas – classificou o país como de alto risco para a reintrodução do vírus.