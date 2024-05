Câmera flagra jovem sendo executado a tiros na porta de casa, em Aparecida de Goiânia

Um dos disparos atravessou a mão e outro acertou o rosto dele, causando o óbito ainda no local

Samuel Leão - 28 de maio de 2024

Homem é executado a tiros na porta de casa. (Foto: Reprodução)

Após passar o dia apreensivo e nervoso, trocando mensagens pelo celular, um jovem de 24 anos foi executado na porta de casa, no bairro Jardim Itapuã, em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (27) e foi flagrado por câmeras de segurança.

Ele estava na rua T, sentado na calçada usando o celular, por volta das 21h, quando outro homem surgiu caminhando pela rua. O suspeito, que usava um boné, ficou conversando com a vítima por cerca de 3 minutos.

Em certo momento, o homem sacou uma arma e apontou para o jovem, que se levantou e levou as mãos à cabeça. Apesar do gesto, o homem desferiu dois tiros contra ele, derrubando-o no chão.

Um dos disparos atravessou a mão e outro acertou o rosto dele, causando o óbito ainda no local, fato confirmado pelo Instituto Médico Legal (IML). Ao ouvirem os tiros, os pais dele saíram na porta e se depararam com a cena.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e colheu depoimentos, momento no qual a mãe revelou o nervosismo apresentado pelo filho ao longo do dia. Eles descobriram que câmeras de segurança de um vizinho captaram o momento.

A vítima ainda possui passagens criminais por tráfico e pela Lei Maria da Penha. O caso foi registrado como homicídio simples e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).