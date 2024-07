Pesquisa inédita aponta Goiânia como a 4ª cidade com melhor qualidade de vida do país

Estudo utilizou metodologia internacional e considerou todos os municípios

Gabriella Pinheiro - 04 de julho de 2024

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Divulgação/Secom Goiânia).

Um levantamento inédito que considerou uma metodologia internacional mostra que Goiânia aparece no top 5 entre as cidades brasileiras com melhor qualidade de vida.

O estudo aplicou o Índice de Progresso Social (IPS) e calculou o bem-estar da população dos 5.568 municípios do país (além de Brasília e Fernando de Noronha) a partir de mais de 300 indicadores até condensarem em 52.

Foram considerados dados entre órgãos oficiais e de institutos de pesquisas, como o DataSUS, Conselho Nacional de Justiça, Anatel, CadÚnico e Mapbiomas – o último produziu, pela primeira vez, informações sobre áreas verdes e disponibilidades de praças.

No ranking dos 20 melhores municípios do país, a capital goiana se destaca e desponta na 4ª posição, com 70,49, perdendo para Gavião Peixoto (SP), Brasília (DF) e São Carlos (SP).

Já entre as capitais, Goiânia aparece na 2ª colocação, com IPS Brasil de 70,49. O território fica atrás apenas de Brasília, no Distrito Federal (DF), com 71,25.

O levantamento também avaliou a situação de todos os estados brasileiros. Em relação às unidades federativas, Goiás ocupa o 5º lugar, com IPS 62,79.

Vale destacar que o índice foi dividido em três dimensões, sendo elas: Necessidades Humanas Básicas; Fundamentos para o Bem-estar; e Oportunidades, que possuem quatro componentes e formam a média final.

Cada um dos componentes contém de três a cinco indicadores, que priorizaram os mais recentes, de boa qualidade e produzidos anualmente – sem uso de números do Censo.