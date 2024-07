Médico “das estrelas” é acusado de causar necrose em paciente após lipoaspiração em Goiânia

Profissional, que gastou valores exorbitantes para jantares com Neymar e Virginia, já foi condenado por associação criminosa e estelionato

Samuel Leão - 10 de julho de 2024

Médico “das celebridades” é acusado de erros em lipo. (Foto: Metropoles)

O médico goiano conhecido pelas participações em leilões dos famosos, Wilian Pires, de 37 anos, que teria arrematado um jantar com a influencer Virgínia Fonseca e um encontro com Neymar Júnior, agora enfrenta uma denúncia por um procedimento de lipoaspiração, realizado em Goiânia, que deixou sequelas na paciente.

Conforme o portal Metrópoles, o profissional responde por uma ação cível movida por uma mulher, que sofreu necrose e queloides severas após passar pela chamada Lipo HD, ou Lipo LAD – que seria Lipoaspiração de Alta Definição, na barriga e nas costas.

Identificada como Sayara Karyta, de 29 anos, a vítima é empresária e afirma ter que lidar, todos os dias, com as cicatrizes deixadas pelo suposto erro do profissional. Essa falha teria ocorrido ao manipular as chamadas cânulas usadas no procedimento, ocorrido em setembro de 2020.

Sofrendo, desde então, com as cicatrizes na própria pele, ela revelou que procurou o médico para remover a gordura situada na barriga e costas, o que a incomodava. Afirmando que faria apenas cortes pequenos, ele ainda disse que o resultado só seria perceptível após algumas semanas, quando a área desinchasse.

Traumas

A cirurgia custou R$ 15 mil a ela e, durante o processo de recuperação, Sayara passou a observar diversas feridas pelo corpo, estranhando o resultado. Ao consultar Wilian, ele afirmou que tais reações nunca haviam ocorrido nas pacientes que atendia, mas confirmando que ela poderia ter tido necroses e queimaduras.

No dia 12 de setembro, os sintomas evoluíram e ela teve que procurar um hospital para tratar de uma suspeita de trombose. Na emergência, descobriu que teria que ficar internada e, como a unidade era particular e ela não possuía recursos financeiros, pediu ajuda ao médico para ser transferida.

Entretanto, antes mesmo da transferência ocorrer, ela apresentou uma melhora no quadro e recebeu a alta médica. Decidiu então procurar outro cirurgião plástico, que relatou possíveis erros médicos no procedimento realizado por Wilian.

Ele apontou a presença de necrose de grau elevado, indicando que “pode ter sido ocasionada por infiltração de solução com vasopressor muito concentrada ou muito superficial, ou, lipoaspiração muito superficial”. A partir daí, ela começou um tratamento para as feridas, com duração prevista de 12 meses.

Operação Navio Fantasma

Após ser investigado pela Operação Navio Fantasma, Wilian Pires foi condenado por associação criminosa e estelionato após ter, segundo o entendimento da Justiça do Distrito Federal, arquitetado, junto de outras seis pessoas, diversos acidentes e incêndios em veículos e embarcações, com o intuito de fraudar seguradoras.

O médico ficou bastante conhecido no Brasil por conta dos grande valores investidos com o propósito de arrematar encontros com celebridades em leilões beneficentes.

Conforme apurado durante as investigações, segundo o G1, para realizar um dos golpes, o médico comprou uma lancha por cerca de R$ 850 mil e contratou um seguro, no valor de R$ 2 milhões.