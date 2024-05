Caso de família: homem causa terror ao tentar explodir casa com idosos e agredir policiais

Por volta das 20h, ele teria invadido a casa onde o pai, de 66 anos, e a avó, de 87, vivem. Após jogar no chão várias roupas que estavam no guarda-roupa, ele pegou o botijão de gás e quebrou a válvula, fazendo-o vazar.

Com medo do que poderia ocorrer, a idosa deixou a residência correndo para evitar uma tragédia, enquanto outra mulher, de 45 anos, que possui necessidades especiais, desmaiou no local. No entanto, vizinhos notaram o que ocorria e chamaram a Polícia Militar (PM).

Uma guarnição se deslocou até a casa e colheu depoimentos, encontrando também o pai do suspeito, que estava com hematomas e feridas no rosto e na orelha. Ele revelou ter encontrado o filho em uma praça perto dali, onde teriam tido um desentendimento.

Após perguntar ao pai o que ele fazia ali, e receber a resposta de que ele estaria apenas “olhando o tempo”, o suspeito partiu para cima do genitor com uma faca, causando ferimentos leves na cabeça dele. O homem conseguiu fugir e alertou a polícia, avisando ainda que ele teria tomado o cartão da aposentadoria dele.

Depois de realizar buscas, os militares localizaram o suspeito e tiveram êxito em prendê-lo, apesar de ter sido necessário o uso de força para contê-lo. Após ser preso, ele ainda chutou a viatura, causando danos ao veículo, e gritou que “isso não dá nada, vou voltar para matar todos da casa”.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foram colhidas informações acerca do caso, que será investigado pela Polícia Civil (PC) e foi tipificado como lesão corporal dolosa e dano qualificado contra o patrimônio da União.