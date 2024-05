Polícia entra na “brincadeira” e dá nome curioso para operação que prendeu traficantes fãs de GTA

Ainda foram apreendidos itens como balança de precisão, motocicletas com dados de informação suprimidos e toucas ninjas

Davi Galvão - 28 de maio de 2024

Parte dos itens apreendidos pela PC. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, no início da noite desta segunda-feira (27), a Operação Wasted, que resultou na prisão de um jovem de 22 anos e apreensão dois adolescentes, de 17 e 16, além da apreensão de diversas porções de crack, maconha e cocaína, no município de Morrinhos, região Sul de Goiás.

Porém, o que mais chama a atenção no caso é a forma com a qual os suspeitos resolveram traficar os produtos, em pequenas embalagens que faziam alusão a franquia de jogos Grand Theft Auto (GTA) e também a série televisiva Rick and Morty.

O nome da operação – Wasted – inclusive, é uma referência à mensagem que aparece na tela dos jogadores ao morrerem ou serem pegos pela polícia no GTA que, em tradução livre, seria algo como “perdeu”, ou, como foi traduzido para o videogame, “se f#deu”.

Ainda foram apreendidas uma balança de precisão, valores em espécie, duas motocicletas com os dados de identificação suprimidos e toucas ninjas, que a PC imagina que tenham sido usados para praticar outros crimes.

A residência onde foram encontrados os itens ilícitos, era guarnecida com sistema de segurança, composto por diversas câmeras de monitoramento e cerca de concertina.

O suspeito de maior foi autuado por crime de tráfico de drogas, que pode render de 5 a 15 anos de reclusão, enquanto os menores foram entregues aos responsáveis.