Trabalhador é assassinado durante roubo e corpo é encontrado sendo comido por porcos

Vítima estava com diversas perfurações e foi deixada sob cuidados do IML

Gabriella Pinheiro - 28 de maio de 2024

Imagem mostra fazenda que crime ocorreu, em Rio Verde. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Diversas perfurações pelo corpo e dilacerado por animais. Foi nestas circunstâncias que um caseiro, de 59 anos, foi encontrado morto por militares dentro de uma fazenda na zona rural de Rio de Verde. O caso aconteceu na segunda-feira (27).

Em depoimento, os proprietários do local afirmaram que teriam chegado no espaço e visto a vítima – que trabalhava com eles há cerca de 08 anos – caída no chão e o imóvel saqueado.

Equipes da Polícia Militar (PM) e uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e compareceram no local.

Ao chegarem, os paramédicos se depararam com o corpo do homem com diversas perfurações, o que levantou a suspeita de uma morte violenta.

O cadáver também estava sendo dilacerado pelos suínos criados soltos na propriedade e foi colocado em cima de uma plataforma de madeira, enrolada por uma manta metálica.

De acordo com os donos do imóvel, foram levadas motosserras, compressor de ar, cerca de 200 ferramentas, 1 cortador de grama, 1 carabina com munições, 1 bateria nova, 36 vigotas de 6m, uma caminhonete Ford Ranger, entre outros.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Técnica Científica foram chamadas e estiveram no local para recolhimento e realização de perícia.

Na mesma data, os militares conseguiram localizar a caminhonete levada. Ela estava queimada e foi encontrada na altura da G0-174. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC)