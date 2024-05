11 dos 23 vereadores de Anápolis já torraram quase R$ 200 mil em “viagens oficiais” em 2024

Encontros são realizados mensalmente e a maior parte ocorre em cidades litorâneas do país

Pedro Hara - 29 de maio de 2024

(Foto: Reprodução)

Rápidas apurou junto ao Portal da Transparência da Câmara de Anápolis que 11 dos 23 vereadores já torraram quase R$ 200 mil neste ano em concessões de diárias para participação em organizados pela União dos Vereadores do Brasil (UVB).

Os encontros são realizados mensalmente e a maior parte ocorre em cidades litorâneas do país.

Conforme o levantamento feito pela Rápidas, os vereadores que já recorreram a esse expediente são: Cleide Hilário (Republicanos), Domingos Paula (PDT), Edimilson do Mercado Serve Bem (PV), João da Luz (Cidadania), João Feitosa (PP), José Fernandes (MDB), Luzimar Silva (PP), Reamilton do Autismo (Podemos), Thais Souza (PMB), Trícia Barreto (MDB) e Wederson Lopes (UB).

Luzimar Silva figura como pódio com R$ 55.285,92 reembolsados. Em seguida vem Thais Souza, com R$ 30.590,80. O top-3 é fechado por Cleide Hilário, que abocanhou R$ 28.550,39.

Ex-secretário de Obras de Roberto Naves (Republicanos), Wederson Lopes mal retornou à Câmara e já demandou R$ 16.643.

O presidente da Casa, Domingos Paula, vem em seguida com R$ 16.394,11. Edimilson do Mercado Serve Bem pegou R$ 15.605,95 e Reamilton do Autismo um total de R$ 11.079,95.

Abaixo dos R$ 10 mil recebidos estão João da Luz, com R$ 7.700 e Trícia Barreto com R$ 5.600. José Fernandes e o ex-vereador João Feitosa demandaram R$ 4.400 cada.

Magrão da Rádio Clube não está conseguindo derrubar Vivian Naves

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) negou o recurso impetrado por Magrão da Rádio Clube (PP) contra a deputada estadual Vivian Naves (PP). O comunicador é o primeiro suplente da agremiação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Magrão recorreu à Corte após a decisão do TRE-GO de indeferir a ação proposta pelo Ministério Público Eleitoral por abuso de poder econômico nas eleições de 2022.

Elder Galdino também não sai por menos em Catalão

O TRE-GO determinou que o Facebook apague publicações realizadas por uma página de Catalão contra Elder Galdino (Republicanos), pré-candidato à prefeitura do município. Na decisão, é apontado que as publicações compartilhadas ultrapassam os limites da liberdade de expressão, pois maculam a imagem de Galdino.

Revitalização do Centro ganha fôlego na Câmara de Goiânia

Projeto de revitalização do Centro de Goiânia, o Centraliza foi aprovado em primeira votação na Câmara de Goiânia.

A matéria agora será encaminhada à Comissão de Finanças, onde será discutida a parte temática do projeto.

Albert Einstein assume HUGO de maneira emergencial

De maneira emergencial, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein assumirá a gestão do Hospital Estadual de Urgências de Goiás – Dr. Valdemiro Cruz (HUGO). O contrato começa valer no dia 04 de junho, mas uma equipe da entidade já está ajustando detalhes com a Comissão de Transição da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO). Em Goiás, o Albert Einstein já administra o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP).

Moradores de Anápolis poderão doar sangue para Hemocentro no Dia dos Namorados

Anápolis recebe no próximo dia 12 de junho, das 08h às 15h30, o ônibus do Hemocentro de Goiás para doação de sangue. Ele ficará no estacionamento do HENA. O agendamento para coleta de sangue deve ser feito pelo telefone (62) 3311-9145.

Nota 10

Para Polícia Civil (PC), que conseguiu montar uma linha do tempo com riqueza de detalhes sobre as agressões sofridas por Marcela Luise de Souza Ferreira, morta pelo marido e fisiculturista Igor Porto Galvão. O documento aponta que a vítima sofria os mais diversos tipos de violência desde 2014, além de detalhes sobre o relacionamento que culminaram na morte da mulher.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) de Goiânia, que deixa a população no escuro nos parques da capital.

Rápidas recebeu relatos de que parques como o Cascavel e Campininha das Flores estão com a iluminação danificada, provocando insegurança nos moradores e frequentadores do local.