Solução para remover as manchas de gordura das roupas (uma das melhores técnicas de limpeza)

Existe uma maneira simples para se livrar das manchas indesejadas, utilizando apenas um ingrediente

Ruan Monyel - 29 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@Idydesapegos)

Só quem já precisou remover manchas de gordura das roupas sabe como a tarefa pode se tornar um desafio, afinal, essas sujeiras são bem difíceis de eliminar.

Felizmente, uma técnica simples e eficaz para se ver livre dessas manchas indesejadas tomou conta das redes sociais e promete resultados satisfatórios sem esforço.

Utilizando apenas um ingrediente comum, aliado a um eletrodoméstico que todo mundo tem em casa, é possível remover até as sujeiras mais difíceis, facilitando a limpeza das peças.

Quem cuida dos afazeres domésticos sabe o quanto eles podem ser desgastantes, e lavar roupas é, sem dúvidas, uma das tarefas mais trabalhosas.

Principalmente quando as peças, além de sujas, acumulam manchas de gordura, que, para muitos, são quase impossíveis de tirar.

No entanto, um vídeo publicado em um perfil do Instagram (@Idydesapegos) promete uma solução simples contra as manchas, e o melhor, sem esforço.

Para reproduzir a técnica, você vai precisar apenas de bicarbonato de sódio e um ferro de passar.

Aplique o bicarbonato diretamente sobre a mancha, coloque um papel por cima do produto e, então, passe o ferro em uma temperatura moderada.

Agora, basta remover o papel, tirar o excesso de bicarbonato e ver a “mágica” acontecer diante dos seus olhos, dando adeus às manchas de gordura.

Mas lembre-se: antes de reproduzir a dica, leia as instruções do fabricante e evite danos permanentes à peça. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SECONDHAND/ MODA CIRCULAR! (@idydesapegos)

