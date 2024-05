Armadilha inteligente para moscas: faça em casa e se veja livre delas

Truquezinho viral, baratinho e muito eficaz vai te ajudar a se livrar delas de uma vez

Magno Oliver - 30 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / LardaZana)

Não importa onde você more: seja em casa, condomínio, apartamento, sobradinho, lá sempre estarão elas para nos dar dor de cabeça, as moscas.

Com a intensa rotina de atividades em um lar, é inevitável a presença de moscas em vário cômodos da casa, principalmente na cozinha.

Assim, por conta do alto custo de alguns produtos para combater moscas, o preço acaba ficando inacessível para algumas pessoas. Uma dica caseira viralizou na internet e salvou muita gente desse perrengue, confira:

O perfil no Instagram do @LardaZana viralizou nas redes sociais com uma dica que ajuda muito a eliminar de vez as moscas na sua casa.

Usando apenas açúcar, água, vinagre e detergente, o vídeo mostrou é possível criar um repelente matador forte e potente contra estes insetos.

Ingredientes da receita do mata moscas

1 copo descartável de 300ml

2 colheres de açúcar

1 colher de vinagre

2 colheres de detergente

Como preparar

Primeiro, pegue o copo descartável e coloque as duas colheres de açúcar, coloque um pouco de água e complete com o vinagre e, em seguida, o detergente.

Depois, misture bem os ingredientes e deixe o copo em um local aberto e onde as moscas costumam aparecer na sua casa. Em questão de minutos elas pousam na mistura e acabam morrendo.

Assim, confira o vídeo completo com a dica:

