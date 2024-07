Motorista de aplicativo mostra o que pode acontecer com quem pede para deixar para próxima

Condutor compartilhou um relato pessoal nas redes sociais

Pedro Ribeiro - 06 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@uberhistorias)

Constantemente, motoristas de aplicativo vão até as redes sociais relatar histórias inusitadas que passam diariamente.

Dessa vez não foi diferente. O condutor da Uber e 99Pop, Lucas Dias, usou sua conta no Instagram (@uberhistorias) para demonstrar o que pode acontecer com quem pede a corrida e solicita ao motorista para ‘deixar para a próxima’.

Não é novidade que muita gente que usa os apps de locomoção tentam dar um jeitinho na hora de pagar a corrida. Por isso é necessário o alerta.

Em postagem na rede social, Lucas contou que fez a corrida com uma passageira e quando foi a hora de receber o pagamento, a mulher afirmou que não tinha como pagar.

Na tentativa de resolver a situação, a mulher perguntou se não era possível deixar para descontar o valor na próxima corrida que fizesse pelo aplicativo.

No entanto, o motorista afirmou que não poderia fazer isso, já que ela havia solicitado o trajeto para ser pago na hora com a maquininha do cartão.

Foi então que o condutor resolveu tomar uma iniciativa e entrou em contato com a 99pop.

De acordo com o relato, assim que ele informou a passageira, ela efetuou o pagamento de R$16,10.

O motorista ainda alertou a passageira: “Não faça isso de novo, porque pode ser que outro motorista te trate mal.”

Confira o vídeo na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Dias (@uberhistorias)

