É isso que acontece quando você deixa o feijão de molho antes de cozinhar

Esse processo, além de facilitar o cozimento, trás outros benefícios ao grão

Ruan Monyel - 24 de junho de 2024

Deixar o feijão de molho antes de cozinhar é uma prática comum para alguns, mas é uma atividade “estranha” para outros. Afinal, nem todos sabem o porquê disso.

Embora seja uma coisa simples e, normalmente, conhecida apenas por diminuir o tempo de cozimento do grão, deixá-lo de molho também esconde outros benefícios.

Esse processo desencadeia reações que trazem vantagens não só ao cozimento, mas também ao paladar. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra.

A mistura de arroz e feijão já é um preparo clássico no Brasil, sendo consumida diariamente pela população, independente da classe social.

Porém, muitas pessoas desconhecem alguns cuidados com o alimento antes de cozinhá-lo.

Em um vídeo compartilhado por meio de um perfil no Instagram (@kayaneleone1), é possível ver o resultado de deixar o feijão de molho por algumas horas, além de saber quais são os benefícios da prática.

Primeiramente, sim! Deixar o grão submerso na água facilita o preparo, afinal, o líquido amolece o alimento, diminuindo o tempo de cozimento.

No entanto, para além disso, ao deixar o feijão de molho por cerca de 24 horas, ele libera toxinas que provocam gases quando consumidas.

É isso mesmo que leu: ao replicar esse processo em casa, você evita o consumo de fitatos, que são substâncias antinutricionais, e podem causar gases, inchaço e dores abdominais.

Os fitatos também dificultam a absorção de nutrientes provenientes do grão, ou seja, colocar o feijão de molho antes do cozimento aumenta os benefícios nutricionais do alimento.

Vale a pena introduzir a prática em sua rotina diária. Veja o vídeo:

