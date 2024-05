Cinemas em Goiânia estão com ingressos a R$ 12; veja filmes em cartaz

Até o dia 19 de junho, exceto feriados, o preço especial estará disponível de segunda a quinta-feira em todos os cinemas da rede

Samuel Leão - 30 de maio de 2024

Foto mostra faixada do Cinemark e pessoas na fila aguardando entrada no local. (Foto: Reprodução)

A rede de cinemas Cinemark, que possui duas unidades em Goiânia, lançou uma promoção exclusiva de ingressos a R$ 12,00, válida para sessões 2D e 3D em todo o país. A iniciativa visa tornar o cinema acessível a mais espectadores.

Até o dia 19 de junho, exceto feriados, o preço especial estará disponível de segunda a quinta-feira em todos os cinemas da rede, que oferece salas convencionais. A promoção busca incentivar o público a frequentar “as telonas” durante os dias úteis da semana.

Para garantir o ingresso promocional, os clientes que realizarem a compra nos canais digitais da Rede, como o site e o aplicativo, devem selecionar a opção de entrada especial. Já nos totens digitais dos cinemas, a escolha deve ser pela meia-entrada.

No momento, estão em exibição os filmes “Divertida Mente 2”, “Harry Potter – O Prisioneiro de Azkaban 20º Aniversário”,”Imaculada” e “Furiosa: Uma Saga Mad Max”.

Além deles, também será exibida a Final da UEFA Champions League 2024. Portanto, a seleção de filmes abrange uma ampla variedade de gêneros, atraindo diferentes públicos.

Os lançamentos futuros também estão incluídos na promoção. Entre eles, “Os Estranhos – Capítulo I”, “Planeta dos Macacos: O Reinado”, e outras estreias. Em Goiânia, as salas da Rede Cinemark estão localizadas no Flamboyant Shopping e no Passeio das Águas Shopping.

Então, se você é fã de um bom filme, não perca a oportunidade de frequentar os cinemas por uma “bagatela”. É uma chance, por tempo limitado, de assistir aos grandes lançamentos a um preço mais acessível.