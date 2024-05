Funcionários recebem recomendações para tentar conter surto de diarreia e vômito no Ânima

Medidas teriam sido tomadas após uma possível visita da Vigilância Sanitária ao local para apurar as causas do problema

Davi Galvão - 30 de maio de 2024

Hospital Ânima, situado na região Norte de Anápolis.(Foto: Reprodução)

Após diversos funcionários, pacientes e acompanhantes que frequentam o Ânima Centro Hospitalar relatarem vômitos, intensa diarreia, dores de cabeça, fraqueza e até perda de olfato e apetite, a direção da unidade divulgou uma série de medidas para tentar conter este surto.

Dentre as recomendações, divulgadas em grupos de WhatsApp dde funcionários, tem-se a orientação para que todo paciente que apresentar sintomas de diarreia e vômito seja realocados para uma área específica, além de abrir uma notificação no sistema.

Além disso, acompanhante e visitantes serão orientados a realizar lavagem das mãos, bem como os funcionários da unidade.

Outras medidas sugeridas foram as de realizar a limpeza de superfícies e dos leitos, o uso de máscara descartável durante toda jornada de trabalho, uso de capotes nos pacientes em precaução e o não reaproveitamento dos copos descartáveis.

As medidas teriam sido tomadas após uma possível visita da Vigilância Sanitária ao local para apurar as causas do problema.

Em tempo

O Portal 6 recebeu diversas denúncias de funcionários do Ânima, que informaram como a situação teve início no jantar de terça-feira (28) e se repetiu após o almoço de quarta-feira (29).

“Jantei durante o último plantão, na terça-feira, e estou passando mal desde então, com desconforto abdominal, dor de cabeça, e hoje cheguei a vomitar. Eu e muitos colegas, de diversos setores. Desde ontem, às 14h, não consigo sentir cheiros nem comer nada”, desabafou um servidor.

“Um colega passou a noite com diarreia severa. Outro está de plantão agora e relatou dificuldades para trabalhar. A unidade está prestando apoio, aplicando exame de fezes em quem é possível para identificar a causa”, explicou outra servidora.