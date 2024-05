Bêbado joga carro contra caminhão na BR-153, mata a ex e deixa criança ferida

Motorista ainda tentou fugir das autoridades, abandonou o veículo com a família e correu para o interior da mata

Davi Galvão - 31 de maio de 2024

Estado do veículo após a clisão. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente, ocorrido na BR-153, na zona rural de Rianápolis, entre um carro e um caminhão, resultou na morte de uma mulher, de 42 anos e deixou outros feridos, inclusive uma criança. O motorista do automóvel, de 49 anos e alcoolizado, tentou escapar do local, a pé, entrando na mata.

O caso aconteceu no final da noite desta terça-feira (29) e, conforme as autoridades, o condutor do veículo Peugeot 206 Soleil invadiu a pista oposta, indo diretamente ao encontro do caminhão.

O motorista do veículo de grande porte ainda tentou frear, para evitar o acidente, mas não teve sucesso.

Como consequência, o Peugeot teve a parte dianteira completamente destruída e a companheira do condutor, não resistiu ao impacto.

A Polícia militar foi acionada e, por conta da falta de equipes médicas no momento, efetuou o socorro de uma criança, neta do motorista do carro, que chegava a gritar de dor. Eles a conduziram até o hospital de Rianápolis e, posteriormente, foi encaminhada a um centro médico em Ceres, com possíveis fraturas na perna.

Os militares, após socorrerem a pequena, tiveram de adentrar a mata que cercava o local a fim de localizar o condutor do carro, que havia abandonado o veículo e a família.

Ele foi encontrado pelas equipes e detido até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando, após teste do bafômetro, foi constatado alto nível de embriaguez, que registrava 1,10 mg/l.

O condutor foi conduzido até uma unidade policial em Ceres, onde ficou à disposição da Justiça.