Carro com adesivos “inusitados” chama atenção no trânsito de Anápolis

Na verdade, a citação peculiar foi registrada nos para-brisas traseiros de um carro, em Anápolis.

A cena inusitada foi vista na manhã desta sexta-feira (31), por um motorista que dirigia normalmente pelo trânsito anapolino.

Além do adesivo principal, logo abaixo é possível ver outra frase: “Se for 1.6, nem tenta!”, fazendo uma clara referência ao número de cilindradas de veículos, sugerindo que somente carros com motores mais potentes são dignos de atenção ou respeito.

As mensagens, com letras grandes e chamativas, capturaram a atenção de outros motoristas que passavam pelo local.